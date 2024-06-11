「經典重新來敲門」聚焦AI 學者：人文不可取代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中11日電）「經典重新來敲門」今天課程進入尾聲，邀請專家學者對談，會中聚焦AI與人文學科結合；學者認為，人文社會科學還是有不可取代性，不用迷信念AI相關，專業是未來關鍵。

教育部規劃人社基礎人才培育計畫「經典重新來敲門」課程，透過14個經典閱讀課程並討論，希望有效引發高中生興趣與融入。台中第一高級中等學校、台中女子高級中學、文華高級中等學校及國立彰化女子高級中學等，逾百名學生參與。

課程今天總結，邀請天下雜誌總編輯陳一姍、作家張惠菁、台灣大學中國文學系副教授蔡璧名等人，與中央研究院院士朱敬一針對「人文社會這條路」主題與談，會後學生討論熱烈。

陳一姍說，她國三那年發生六四天安門事件，回家都在看新聞，看到記者在天安門前報導，覺得這份工作也太刺激，她求學過程中歷經台灣政治改革，便對記者工作非常嚮往。

陳一姍指出，她踏入這條路後，發現記者可跟很多名人訪談，也可幫弱勢者發聲，新聞也是一個可以決定社會焦點的工作。

陳一姍分享幾個曾報導的新聞議題，包括高房價幕後黑手、自由貿易真相解密、個資爭議、白領詐騙與洗錢天堂等，希望對政府政策制定能有幫助；她認為，記者工作可到現場看到真相，但是AI時代虛假會更多、真相更少，人文社會科學價值在於建構信任這件事。

張惠菁說，她國外留學回台後，曾在報業、故宮博物院等單位服務，進入網路時代也接觸過數位品牌行銷，接著投入出版業，很難定義自己是哪個領域角色，但也時常與異溫層的人碰撞。

至於人文學科價值，張惠菁認為，人文學科作為職業來說，可能會有框架與限制，但她在歷史學科得到很多養分，包括整理資料方式、發現事情脈絡、了解現況背後成因，也從文學學到故事的力量。

「不要害怕跨出同溫層」，張惠菁指出，與其追求完美，不如體驗完整，出社會會面對未知與不安，時常要面對新事物，「雖然我們會害怕，但沒有什麼好怕的」，要慢慢跨出同溫層，交換經驗幫助彼此，共同建立對世界認識的朋友圈。

蔡璧名說，人一生做好一件事，應該要享受興趣、樂在其中，時間要花在最珍貴、最愛的地方，她小時候就決定要念中文系，想要進入文人的世界，知道先行者的生活，運用他們的智慧，學習在亂世怎麼生存，活在任何時代，也都能豁達過日子。

蔡璧名指出，學中文可走很多不同的路，就像她用4年的研究，重新認識中醫，她小時很瘦、很怕黑、善感多愁，嚮往要怎麼找出答案，要怎麼擺脫膽小形象，她打開莊子文章，因此尋得內在圓融，因應外在波折，從膽小害怕變得快樂逍遙。

蔡璧名提到，她在閱讀古文經典過程中，有太多經典帶給她的是更真誠、善良與美好，並讓她從事教育工作；但她要提醒大家，不管一輩子追求多少情愛、事業、功名與財富，那都是樹上的花果，可能片刻就會凋零，要有如新的身體與心靈，才能讓自己永續。

有學生問及，在AI世代如何與人文社會科學結合，陳一姍說，AI快速發展，未來會進到應用面，例如在廣告、媒體、工廠等領域，但人文社會科學實務上還是有不可取代性，不用迷信要去念相關東西，專業是未來關鍵。

朱敬一指出，「以前的電腦是你給它程式，它就給你資料，但AI是你給它資料，它就給你程式，但你還要告訴它你的目標、你要的是什麼」，這是人才做得到的，也是無法被取代的。（編輯：陳仁華）1130611

「經典重新來敲門」課程11日在台中進行總結，天下雜誌總編輯陳一姍（圖）與會分享，她認為記者工作在AI時代讓虛假變得更多、真相更少，而人文社會科學價值就在於建構信任這件事。中央社記者蘇木春攝 113年6月11日

教育部規劃人社基礎人才培育計畫「經典重新來敲門」課程11日在台中舉辦總結，作家張惠菁（圖）提到，人文學科作為職業來說，可能會有框架與限制，但她在歷史學科得到很多養分，也從文學學到故事的力量。中央社記者蘇木春攝 113年6月11日