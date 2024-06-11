交通船化身類郵輪 澎湖輪試辦3趟海上嘉年華

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）澎湖輪是往返高雄與馬公的重要交通船，航港局希望澎湖輪能發揮類郵輪的海洋觀光功能，7月到9月將首次試辦3個遊程的海上嘉年華。

交通部航港局今天下午舉行記者會，宣布「澎湖輪海上嘉年華遊程」正式啟動，7月到9月推出3個遊程，提供旅客多元的搭乘體驗。

航港局長葉協隆說，「澎湖輪海上嘉年華遊程」是創新的海上旅遊項目，將澎湖的觀光元素與交通船結合，讓旅客在航程中就能開始享受澎湖的美好，目前只能從高雄出發；航港局已構思，未來其他船如新台馬輪等也可結合觀光元素，推出從台灣其他港口出發的遊程。

葉協隆說，台航公司與旅行社合作，將於7月、8月及9月推出3個梯次、不同主題的「澎湖輪海上嘉年華遊程」，盼吸引不同族群的遊客到澎湖觀光。旅客可於星期五晚上從高雄搭乘澎湖輪出發，參加旅行社設計的澎湖當地旅遊及節慶活動，星期一下午再搭乘澎湖輪返回高雄，節省住宿費，又只需請1天假，就可享受4天3夜旅程。

根據雄獅旅遊與山富旅遊的介紹，澎湖輪的類郵輪安排，在船上都搭臥鋪艙，旅客可參加團體行程，也可依本身需求，選擇半自由行或全自由行，遊程不僅融合澎湖在地文化和美食，還提供觀星活動、午夜電影、精油薰香體驗、音樂派對、園遊會擺攤、街頭藝人表演、互動闖關遊戲、說故事及手作DIY藝品等。

「澎湖輪海上嘉年華遊程」包括：7月26日至29日的吉貝花火節，8月30日至9月2日的澎湖追風音樂燈光節，9月20日至23日的101K跳島自行車嘉年華等；另有林投公園、南寮古厝、風櫃聽濤、二崁古厝、跨海大橋、咾咕石公園、奎壁山、潘安邦故事館、張雨生紀念館等20多個景點。

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根據雄獅旅遊網站公告訊息，「澎湖輪海上嘉年華遊程」套裝行程依不同組合售價從新台幣6500元到1萬元出頭；山富旅遊則是7399元起。

根據澎湖輪網站介紹，這艘在日本打造的船，為駛上駛下（Ro-Ro）型客貨船，可載運旅客600人。艙房共有貴賓艙2間、特等艙8間（其中2間無障礙艙間）、頭等艙10間、臥鋪艙60間；搭配商務座艙60位及經濟座艙240位，並有親子室、遊樂間、沙龍、咖啡廳，室外有休憩紓展空間。（編輯：張雅淨）1130611