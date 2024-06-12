南部及午後山區防大雨 大台北、台東高溫上看36度

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（中央社台北12日電）中央氣象署今天表示，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，尤其南部地區及午後各山區有局部大雨發生機率；氣溫方面，大台北及台東地區由於西南風沉降，高溫上看攝氏36度。

氣象署網站今天發布訊息指出，西南風持續影響，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午在沿海到平地要留意海面上對流移入造成的短延時強降雨。

氣象署表示，午後在大台北東側、宜蘭地區及各山區也可能有局部短暫雷陣雨，值得注意的是，南部地區及午後各山區有局部大雨發生的機率，近期山區土石鬆軟，前往山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，在溪河、海濱戲水，應隨時留意天氣變化，注意安全。

氣溫方面，氣象署預測各地高溫約32至36度，尤其是大台北及台東地區由於西南風沉降，高溫可以來到36度左右，東南部地區有焚風發生機率，沒下雨時天氣悶熱，外出請注意防曬並多補充水分，至於各地夜晚至清晨低溫約25、26度。

此外，西南風偏強，北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1130612