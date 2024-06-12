花蓮重建專案辦公室 搬至東服中心擴大服務量能

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（中央社記者陳俊華台北12日電）內政部今天說，為擴大服務量能，「0403花蓮重建專案辦公室」搬遷到行政院東部聯合服務中心。內政部長劉世芳說，民眾只要前往一處地點，就能獲得全方位協助，早日完成重建。

劉世芳透過新聞稿表示，0403花蓮地震後，為協助災民儘速展開重建及復原工作，內政部5月6日在花蓮市忠孝街60-1號成立重建專案辦公室，提供租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等問題諮詢服務，對於涉及跨部會業務，也會協助轉達到相應部會。

劉世芳說，重建工作已進入實質重建、補強的階段，這次搬遷除整合東部聯合服務中心及內政部服務資源外，民間力量花蓮縣建築師公會也會一併進駐，讓有需要重建協助及專業諮詢的民眾，只要前往一處地點，就能獲得全方位協助。

劉世芳指出，重建辦公室目前已協助948名民眾向花蓮縣政府申請租金補貼，已完成撥款822件、短期安置旅宿有71戶入住、媒合完成租屋59件、輔導39棟建築物獲得弱層補強補助核定，顯示專案辦公室已發揮實質輔導績效。

劉世芳說，因花蓮縣目前並無都更案例，從5月2日起國土管理署持續辦理9場重建說明會，向住戶及管委會說明自身權益、政府資源及辦理程序。

劉世芳表示，目前天王星大樓已申請籌組都市更新會，朝自主都更方式推動都市更新；另外也到「花一邨」、統帥大樓等亟待重建社區發放意願調查問卷，協助社區整合重建共識，並透過LINE群組方式，及時提供重建工作的專業協助。

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至於民眾關心重建工程費用支持部分，劉世芳強調，中央為減輕民眾重建負擔，針對屬紅單且強制拆除者，參考花蓮縣興辦公共工程用地拆遷補償費自治條例推估的單價，來訂定每坪補助的單價，近期將與賑災基金會研商及擬定重建、價購房地的補助方案。

劉世芳表示，花蓮重建專案辦公室新址為花蓮市中山路371號7樓，民眾若有相關問題可撥打03-8330-338洽詢或親自前往，服務時間為週一到週五上午9時到12時、下午1時到5時；花蓮縣建築師公會在每週一、三、五上午提供現場諮詢服務。（編輯：蘇志宗）1130612