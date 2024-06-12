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西南風影響玉里達37.4度 13日大台北、花東防逾36度高溫

2024/6/12 18:05（6/12 18:25 更新）
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圖為南港車站外小朋友縮在傘下躲避豔陽。中央社記者鄭傑文攝 113年6月11日
圖為南港車站外小朋友縮在傘下躲避豔陽。中央社記者鄭傑文攝 113年6月11日
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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署表示，西南風沉降影響，今天氣溫以花蓮玉里達攝氏37.4度最高，明天大台北、花東地區仍要留意局部攝氏36度以上高溫；而明天、14日南部、各山區仍要留意可能有局部大雨發生。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為花蓮縣玉里鎮37.4度，其次為台東縣金峰鄉36.5度、新北市雙溪區36.3度。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，今天花蓮玉里主要是因西南風過山沉降、加上縱谷地形，才導致極端高溫；明天大台北、花東地區仍要預防局部36度以上高溫。

陳姵安表示，16日之前都受西南風影響，不定時會有水氣從海面移入苗栗以南地區；明天、14日各地山區、南部地區會有局部大雨發生的機會。

陳姵安指出，15、16日水氣稍減，加上西南風減弱，南部地區有短暫陣雨或雷雨，但雨勢減小，午後則有局部短暫雷陣雨；17、18日轉為偏南風，風力更弱，各地多雲到晴，清晨至上午南部還是留意有短暫雨，午後各地會有短雷陣雨。

陳姵安提到，根據資料，在18日之前位於台灣北方的鋒面系統往南移動的機會並不高，但仍有部分水氣可能會移入金門、馬祖一帶；19日起太平洋高壓增強，天氣相對更穩定，各地大多為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

陳姵安提醒，蘭嶼、綠島16日之前易有9至10級強陣風，今晚台中以北沿海空曠地區、恆春半島及馬祖也會有8至9級強陣風；另外明天至15日馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130612

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