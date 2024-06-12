日頭赤炎炎 單月熱傷害就醫人數翻倍

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）持續高溫全台熱到爆，國健署提醒，今年4月，熱傷害就診人數就比去年同期增加1倍，時序進入夏天，高溫、高濕環境下，當汗水排不出體外，且水分攝取不夠時，將增加熱傷害風險。

高溫籠罩全台，氣象署今天上午更新高溫資訊，大台北、花東等4縣市留意攝氏36度以上高溫，而台東已有焚風發生；截至上午11時許，以台東縣金峰鄉達36.5度最高。

衛生福利部國民健康署發布新聞稿提醒，根據衛福部疾病管制署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，今年4月單一月份，因熱傷害就診人次為231人次，相較去年同期就診人次111人次，增加1倍以上。

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國健署長吳昭軍表示，端午連續假期後，開始進入夏季天氣，外出活動時，應注意避免或減少曝曬於高溫環境下，並牢記預防熱傷害的3字訣「涼、補、心」，保持涼爽、補充水分、注意身心狀況等小撇步。

吳昭軍強調，尤其熱傷害6大高風險族群更要留意，包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，應立即離開高溫的環境，並設法降低體溫，必要時，應立即就醫，尋求專業的協助。（編輯：李亨山）1130612