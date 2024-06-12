財政部統一發票盃路跑 9/22桃園國體大登場

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（中央社記者張璦台北12日電）財政部統一發票盃路跑活動邁入第15年，今年將於9月22日在桃園龜山國立體育大學開跑，網路報名即日起開始，其中，3公里休閒組只要捐贈今年9至10月統一發票3張，就可免費報名參加。

財政部今天舉辦統一發票盃路跑活動啟動記者會，財政部次長阮清華表示，財政部統一發票盃路跑活動今年邁入第15年，將於9月22日在桃園市龜山區國立體育大學開跑，希望藉由全民參與的路跑活動，宣傳購物消費索取統一發票的觀念，推廣雲端發票及行動支付，也盼透過發票募集，匯集民眾愛心，幫助弱勢族群。

北區國稅局指出，這次活動分為半馬組（21公里） 3000名、挑戰組（10公里）3000名及休閒組（3公里）1萬2000名，6月12日下午5時開放網路報名；完跑後，除可兌換精美完跑禮，活動會場還有抽獎、多樣宣導及周邊親子活動，CP值相當高。

北區國稅局進一步說明，今年活動網路報名期間為6月12日下午5時起至8月1日止、或額滿為止，21公里半馬組及10公里挑戰組分別酌收報名費400元及200元，優勝者頒給獎盃及獎金。

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3公里休閒組方面，可免費報名參加，只要在活動當日上午5時30分至7時40分，至「3K 網路報到區」捐贈3張113年9至10月未登載買受人統一編號、且消費金額10元以上統一發票（或雲端發票），可領取號碼布，即完成報到。

北區國稅局表示，今年路跑賽道會經過楓林滿蔭、綠草如茵的校園、華亞科技園區及長庚養生文化村，沿途補給站將提供多樣特色美食為跑者應援，歡迎民眾攜全家大小踴躍報名參加。（編輯：林興盟）1130612