馬祖學生島嶼嘉年華擴大舉辦 串聯四鄉五島演出

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（中央社記者余曉涵台北13日電）馬祖去年受到好評的學生島嶼嘉年華今年將擴大舉辦，交通部觀光署馬祖國家風景區管理處指出，7到8月每週都有音樂系或影視學群學生在馬祖四鄉五島進行演出，邀旅客共襄盛舉。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天舉行記者會，並宣布「2024微光馬祖系列活動」開跑。

馬管處指出，馬祖的「光世代」已經登場，第1道「佛光」從4、5月所舉辦的媽祖在馬祖媽祖祭祀大典開始亮起；第2道是陸續在台灣辦理3場次旅展場要跟各地旅客們展現馬祖的「風光」；接著7月份重頭戲登場，更優質的學生島嶼嘉年華，延續去年學生演出，今年擴大成為週週有演出的「潛光」。

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而時下年輕人喜愛的實境解謎．卡蹓一夏的線上遊戲，累積解謎關卡有機會抽到台灣馬祖來回機票的「韶光」；今年以微醺為主題的音樂會，更是眾所期待的「奇光」；最後10月份鐳戰生存遊戲，就要用「鐳光」來感受馬祖限定的戰地風情，將引領民眾進入一段全新的馬祖微光之旅。

馬管處說，其中學生島嶼嘉年華今年擴大為週週都有演出，今年包含國立台灣師範大學音樂學系、國立台灣藝術大學音樂系及黎明技術學院演藝影視學群的學生參加。除了固定每週六以北竿為主、週日以南竿為主，週一到週五則是不限定，不論是馬祖的碉堡、燈塔、餐廳、酒吧、甚至是機場或碼頭等地點都有機會聆聽到這些演出。（編輯：陳政偉）1130613