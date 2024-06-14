職業病專責醫院診斷書核定率逾9成 勞工可善用

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）民國111年5月1日災保法上路，勞動部統計，至112年底，職業傷病診治專責醫院（含網絡醫院）開立職業病診斷書，通過勞保局核定傷病、失能及死亡給付達93.1%，建議勞工善用。

「勞工職業災害保險及保護法」施行後，勞動部已於全台布建17家職業傷病診治專責醫院及87家網絡醫院，就近提供勞工職業傷病診治及復工協助等服務。

勞動部職業安全衛生署組長林秋妙在例行業務說明時指出，統計111年到112年底，由上述專責醫院（含網絡醫院）開立的職業病診斷書，通過勞工保險局職業病核定（傷病、失能及死亡）高達93.1%；又由專責醫院（含網絡醫院）所開立的職業病診斷，已占勞保局職業疾病給付比率約72%，建議勞工多加善用。

以實例來說，林秋妙說，曾有勞工前往一般專科門診開立診斷書，前後花費5年之久才獲得傷病給付的出險，因為期間還要補充職業暴露史等統計資料，確認職業造成的占比達50%以上。

另外，林秋妙補充，統計112年由專責醫院（含網絡醫院）所開立的完整評估報告書約820件，但是此數據不等於是同一年度提出傷病給付的申請總件數，因為有的勞工只將報告書用於請假等用途。

再者，林秋妙說，自災保法上路迄今，有關申請傷病給付後有爭議需進一步做職業病鑑定時，因新制改為僅由勞動部執行的單軌制（原雙軌制還有縣市政府），且分成3個組進行，通常初審就可做出決定，作業天數縮減為約200天，效率大幅提升40%。

自新制上路以來，由勞保局提送勞動部鑑定為13件，已完成5件鑑定。（編輯：管中維）1130614