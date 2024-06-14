苗栗以南週末降雨機率高 台東焚風影響防38度極高溫

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部中央氣象署今天預報，明天及16日西南風影響，迎風面苗栗縣以南地區降雨機率較高，台東縣可能有焚風並出現攝氏38度極高溫。

氣象署表示，對流雲系未來兩天不定時從台灣海峽移入，順西南風移往山區，清晨到上午降雨機率較高，須留意易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風；其他地區多雲偶見陽光，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，氣象署說，明天及16日沒下雨時天氣悶熱，且西南風沉降影響，大台北及花東縱谷地區氣溫相對更高。

氣象署持續發布台北市、新北市及花東 高溫 高溫燈號小百科 氣象局「高溫資訊」中的「高溫」定義，為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，依據觀測或預測的氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。 紅燈：氣溫達38度以上，且持續3天以上

橙燈：氣溫達36度以上，且持續3天以上或單日氣溫達38度以上

黃燈：氣溫達36度以上 看更多 關閉 特報，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東有焚風機率，明天中午前後台東地區為橙色燈號，有38度極端高溫機率，雙北及花蓮縣為黃色燈號，可能有36度高溫。

另外，氣象預報明天北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖風力強勁，鄰近海域有較大風浪，民眾到海邊活動及海上作業船隻須注意安全。（編輯：李明宗）1130614

（圖取自facebook.com/cwa.weather）