氣象署：強盛西南風 陽明山東側易有莢狀雲

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署今天表示，近日受強盛西南風影響，台北盆地如陽明山東側，都有機會再看見俗稱飛碟雲的「莢狀雲」；主要成因是受到地形影響，氣流反覆上升下降的過程而產生。

前中央氣象局長鄭明典昨天、今天都在臉書分享關於莢狀雲的訊息。他解釋，莢狀雲是一種「駐波」的反應，週邊的雲反應快速流動的氣流，駐波的上升區產生「莢狀雲」。

中央氣象署今天在臉書「報天氣 - 中央氣象署」說明，這幾天不少地方都出現了飛碟狀的雲就是所謂的「莢狀雲」，主要是因地形而產生。

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氣象署表示，當一股穩定且「潮濕」的氣流吹過山丘，會呈現波浪狀上下擺動的情形，氣流被迫抬升時，蒸氣遇冷而凝結成雲，而氣流下沉時，因為變暖，就再次蒸發化為不可見的蒸氣，雲就不見了，反覆這個過程就會產生莢狀雲。

氣象署說，這幾天隨著強盛的西南風影響，仍然有機會看到莢狀雲的出現；由於它的形成與地形相關，所以常常出現在固定的位置，以台北盆地區為例，容易在陽明山的東側看到。（編輯：李亨山）1130613