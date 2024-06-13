減少機車族行人夏日曝曬 北市7月起平均縮短紅燈21秒

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市交工處表示，夏天炎熱，為減少機車騎士及行人曝曬時間，7月1日至8月底縮短740處路口號誌紅燈秒數，時段由上午9時至下午4時30分，平均可縮短紅燈21秒。

北市交通局今天召開例行記者會表示，北市號誌時制須考量車流紓解及行人安全通行等需求，並配合路口間號誌連鎖運作，各主要幹道路口號誌需設置較長綠燈，也造成紅燈有較長情形。

交通局表示，因夏季天氣炎熱，為減少機車騎士及行人曝曬時間，交通管制工程處專案檢討，113年夏季（7月1日至8月底）縮短740處路口號誌紅燈秒數，以減少機車騎士及行人等候時間。

依據中央氣象局資料顯示，7、8月月均溫最高且氣溫多達攝氏30餘度以上，為縮短機車騎士及行人停等紅燈及曝曬時間，交工處檢討全市主、次要道路及學校周邊路口號誌，共調降天母東路107巷等740處路口離峰時段，上午9時至下午4時30分號誌紅燈秒數，平均可縮短紅燈21秒。

交工處說，將持續觀察調降紅燈秒數後，路口車流疏解狀況及路段連鎖性，並視民眾反映情況適時檢討調整。（編輯：李錫璋）1130613