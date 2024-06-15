雙北高溫 消防局籲適時休息多喝水慎防熱傷害

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）中央氣象署發布雙北及花東高溫燈號資訊。新北消防局提醒，高溫高濕環境若無法順利排汗易熱傷害，外出活動避免長時間暴露高溫環境，適時休息補充水分。

新北市府消防局第六救災救護大隊長羅億田今天表示，近期天氣炎熱，老年人及孩童因體溫調節能力弱，易受影響。

他說，氣溫不斷攀升，有時體感溫度甚至達到攝氏40度，如長時間爬山，尤其需要負重，容易導致身體流失水分和體溫上升。若人體無法順利排汗，且水分攝取不足，就容易熱傷害。

消防局六大隊以新聞稿表示，熱傷害包括熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和中暑，以中暑最嚴重。中暑症狀包括意識不清和體溫超過40度，嚴重時恐多重器官衰竭、休克、心跳停止。

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消防局提醒民眾做好防曬，多補充水分，以防熱傷害。外出活動應避免長時間暴露在高溫環境中。特別是嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患者、戶外工作者、運動員及體重過重者，這些是熱傷害高風險群。

消防局表示，許多人認為，去海邊玩水或溪邊烤肉就不會中暑，這是誤解。特別是海灘上的石頭和沙子，會比草地反射更多的熱量，體感溫度更高，中暑的風險隨之增加。在岸邊活動時應準備遮陽設備，定時補充水分和休息。（編輯：林恕暉）1130615