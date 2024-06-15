台鋼科大評鑑一項未過 校方：已有改善將申請複評

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（中央社記者陳至中台北15日電）高苑科技大學獲台鋼集團捐助，改名台鋼科技大學。卻在112學年度科技校院評鑑中，「校務經營與發展」被評為未通過。校方解釋，這次評鑑是使用學校最糟階段的資料，後續已有改善。

位於高雄市路竹區的高苑科技大學受到少子女化影響，經營出現危機，一度被列入專案輔導學校，後來由台灣鋼鐵集團捐助，並於今年2月正式舉行更名典禮，改名「台鋼科技大學」，將學校重新定位為精緻型的企業型科大。

然而，教育部最新公布的112學年科技校院評鑑，台鋼科大在「校務經營與發展」未通過；「課程與教學」通過；「學生學習確保與成效」和「校務經營績效與自我改善」2項則為有條件通過。

評鑑報告書點出的問題，包括學生來源萎縮；逐年縮減研究績效獎勵經費，導致教師研發能量下降；在台鋼集團入主前曾無預警停薪11個月；產學合作績效回饋薄弱等。

對此，台鋼科大校方今天發布新聞稿解釋，這次評鑑共4項，只有「校務經營與發展」一項未通過。且這次評鑑審閱的是109學年度到111學年度資料，此時的高苑科大處於專案輔導期間，是學校最糟的階段。當時營運資金不足、教職員欠薪，且受專案輔導影響，教育部的各種資金無法到位，影響到學校運作，經營確實不利。

台鋼科大指出，自從去年（民國112年）6月台鋼集團接手，欠薪等各項缺點都已改善，同時也改善學生學習權益、校園環境、課程與教學，並重新設定學校發展方向，推動各單位瘦身。

台鋼科大也提到，為善盡社會責任，今年提出弱勢學生4年免學雜費、住宿費，再提供生活助學金和保障就業。一般學生也享有國立大學收費，並透過就業博覽會，保障學生找到喜歡的工作。

台鋼科大預計於114年再次辦理自評，並向教育部申請複評，爭取各種評鑑指標都能全數通過。

私校工會理事長吳忠春表示，以目前少子女化趨勢，台鋼科大重新招生前幾年，學生人數恐尚未達到經營成本規模，想要維持正常營運，未來幾年一定還會有資金缺口。

吳忠春建議台鋼科大董事會，此時應承諾持續捐資，例如每年捐資新台幣6000萬至1億元，安定學校教師跟學生，進而讓台鋼科大成為企業接辦的成功典範。（編輯：陳政偉）1130615