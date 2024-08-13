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108課綱滿5年 學生反映仍重升學、素養變閱讀測驗

2024/8/13 12:32（8/13 13:01 更新）
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EdYouth台灣一滴優教育協會13日在台北舉行第3屆「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請師生及家長共同參與，發表在教育現場的所見所聞。（EdYouth提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月13日
EdYouth台灣一滴優教育協會13日在台北舉行第3屆「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請師生及家長共同參與，發表在教育現場的所見所聞。（EdYouth提供）中央社記者許秩維傳真 113年8月13日
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（中央社記者許秩維台北13日電）EdYouth今天舉行108課綱高中職論壇，有學生分享部分舊體制教師無法適應新課綱，仍偏重升學考試導向，也有人認為素養只是變成很長的閱讀測驗，學生也未必能活用。

108課綱上路至今已滿5年，EdYouth（台灣一滴優教育協會）今天舉行第3屆「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請近百名高中生發表在教育現場的所見所聞，並由教育部、國家教育研究院、大學端等代表回應。

來自屏東和高雄的高中生萬儀梵、游凱宇、譚源濃及呂思妤組成「那些年，我們一起追的依玲爸」團隊，分享課綱核心與學習者的感受落差。

她們提到新課綱核心強調多元化、跨領域、批判思考，但有些舊體制教師無法適應新課綱，仍以考試教學導向為評估標準，有些甚至覺得「只要等退休就好」、「不需要改變」，因而在教師方面出現教學落差；而課綱核心與現實考試產生衝突，在缺乏引導下，也導致學習者覺得很無助。

教育部國民及學前教育署專門委員黃懷瑩回應，現在許多教師甄試都已融入新課綱，在教師研習部分，也透過工作坊、社群等方式，讓走得快的老師帶動其他教師一起前進；108課綱同時透過自主學習、多元選修提供空間，讓師生思考了升學以外，是否還有其他發展方向。

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來自台中的學生胡愷芸和陳萱庭則從國中生視角探討108課綱的困境。胡愷芸表示，108課綱的核心素養是希望把知識融入生活，讓學生不再死讀書，但發現素養好像只是變成很長的閱讀測驗，各科題目都變長，好像都在考國文，內容不一定有趣，學生也不一定能活用。

國家教育研究院研究員洪詠善提到，國中端教學因為某些區域競爭激烈，會導向老師偏向以升學為主；國教院希望透過陪伴入校，導入跨領域和自主學習，讓老師知道如何讓多一點學生聲音能夠參與，以及與生活連結。（編輯：陳清芳）1130813

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#教育部國民及學前教育署
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