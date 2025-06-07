國中教師甄試遭指出錯 新北市道歉初試增額錄取7人

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市議員指出，國中教師聯合甄試成績與加分公告疑遭篡改。新北市教育局今天表示，筆試成績無誤，系統異常僅「加分」項目，造成疑慮表示歉意，複核後初試增額錄取7人。

民進黨新北市議員張維倩下午在新北市議會召開記者會指出，近日接獲新北市國中教師聯合甄試考生的陳情，指稱成績與加分公告疑遭篡改。

張維倩說，甄選過程充滿質疑，考生透過網路查詢成績，結果卻是愈查愈低，到底是數字會變魔術，還是新北市教育局涉黑箱作業。

民進黨新北市議員黃淑君昨天深夜也在臉書（Facebook）貼文指出，接獲教師陳情稱聯合甄試成績有問題，她請考生在留言板提供各類出錯狀況。

新北市教育局下午回應中央社記者詢問時表示，筆試成績無誤，絕對沒有修改。6月4日開放考生進入系統查詢後，也沒有更動任何成績。成績計算與初試錄取作業全程絕無黑箱，絕對沒有任何人為操作或不透明。

教育局指出，此次系統異常，主要是在「加分」項目，為鼓勵在地老師、現職老師留在新北，甄試有部分項目加分，但廠商的系統程式設計異常，導致部分考生的加分不符規定，卻被系統加入計算；或符合規定，卻被漏算。

教育局表示，廠商系統算錯分數，使得開放考生個人查詢（6月4日）後的成績出現誤差。獲悉後，緊急針對加分錯誤個案逐一比對修正後，以6月6日實際正確的公告計分為主。請考生依公告結果查詢為準，6月28日將複試。

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經比對修正，教育局指出，確認增加7名考生成績達初試錄取標準，已依教師聯合甄選簡章規定，辦理增額錄取。初試錄取人數從1488人增至1495人。此項異動不影響原錄取者權益，並保障所有符合資格考生的公平待遇。

教育局表示，對於此次系統顯示異常造成考生疑慮，表示歉意，也將全面檢討，強化系統驗證與資料比對機制。（編輯：戴光育）1140607