教部辦實習輔導研習 盼現場教師傳承教學熱忱

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（中央社記者許秩維台北20日電）教育部辦理「教育實習輔導教師知能研習」，協助約千名參與研習的現場教師掌握輔導重點，將教學熱忱與專業傳承給參與教育實習的未來教師。

教育部今天發布新聞稿指出，每年進入各教學現場參與教育實習的準老師約5000人，為輔導實習學生，各教學機構皆需安排教學、導師與行政輔導教師協助其專業成長，以便通過實習領取教師證，並參與教師甄試。

根據統計，每年約有近1萬名現場教師接任教育實習輔導工作，為協助實習輔導教師掌握輔導重點，教育部因此辦理「教育實習輔導教師知能研習」，讓現場教師有效、有系統、有方向地輔導這群未來教師。

今年研習活動於8月20日至21日舉行，針對4大師資類科（幼教/小教/中教/特教）分別辦理，總計共1098人，邀請擔任行政、教學、導師等3類實習輔導的教師共同參與。

教育部提到，今年更首次規劃學校系統觀點的行政實習專題講座，邀請曾獲師鐸獎的中興大學附中退休校長陳勇延、具豐富行政經驗並擔任師培大學行政實習指導教師的新北市中和國小校長呂郁原擔任專題演講講師。

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研習也搭配去年編撰的「教育實習輔導教師參考手冊」，帶領教師瞭解實習輔導工作全貌，今年參與教師有6成為新手實習輔導教師，各場次講師分享自身帶領實習學生經驗，並透過議題討論，提供實習輔導教師經驗交流的機會。

教育部表示，實習輔導工作首要任務是將滿滿的教學熱忱與專業傳承給未來的教師，希望透過輔導教師的陪伴與引導，帶領踏入校園的實習學生能逐步實踐對教育的想像，搭起理論與實務的橋梁。（編輯：謝雅竹）1130820