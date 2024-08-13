巴黎奧運轉播 中華電：麟洋配、林郁婷賽事最吸睛

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（中央社記者江明晏台北13日電）2024巴黎奧運落幕，中華電信表示，旗下轉播雙平台第一週總用戶數即超越300萬戶，收視最大亮點落在羽球男雙「麟洋配」金牌二連霸，拳擊國手林郁婷金牌賽事登熱點回看前5名，整體廣告銷售額比東京奧運成長近2倍。

2024巴黎奧運落幕，本屆中華隊勇奪2金5銅，追平上屆東京奧運和2004年雅典奧運2面金牌的最佳紀錄，帶動中華電信轉播平台MOD、Hami Video訂閱數持續成長。

中華電信今天發布訊息表示，雙平台第一週即超越300萬用戶數，本屆收視最大亮點落在羽球男雙組合「麟洋配」金牌二連霸，Hami Video單日最高活躍用戶數創新高、同時上線人數更成長近兩成，並在熱點回看、全站流量、頻道點閱次數等多項收視指標均登第一。

中華電觀察到，因巴黎奧運時差關係，用戶更仰賴熱點回看，整體點閱較上屆東京奧運成長超過4成，其中，「台灣女兒」林郁婷搶下本屆第2金、台灣拳擊史上首面奧運金牌，8月11日頒獎典禮在短短2天內即衝上MOD熱點回看前5名。

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此外，巴黎奧運塞納河上開幕典禮話題十足，中華電觀察，Hami Video APP下載數衝至iOS與Android免費APP排行榜冠軍，廣告銷售總額也比東京奧運成長近2倍、OTT廣告銷售額成長近5倍。

中華電信也說明，本屆奧運首次規劃創新科技轉播，以AR擴增實境最受歡迎，熱度集中在籃球、競技體操、羽球項目；超慢速視角VOD點閱次數前3名為排球預賽日本出戰阿根廷、滑板女子街道賽決賽、排球預賽日本出戰美國；智慧提醒追蹤數最高前5名選手則是戴資穎、李洋、林昀儒、王齊麟、周天成。（編輯：翟思嘉）1130813