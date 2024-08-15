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彰化芳苑農會籲國有農地莫租財團 否則將抗議

2024/8/15 18:51
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）環團揭露有光電業者就彰化縣芳苑鄉600公頃國有土地申請開發許可。芳苑鄉農會總幹事謝介民今天說，後續還有500公頃，影響數百名農民生計，籲財政部莫租給財團，否則將抗議。

環境權保障基金會在臉書揭露，有光電業者欲就彰化縣芳苑鄉600公頃國有土地，欲申請非都市土地開發許可，擬變更農業區開發地面型光電。

謝介民接受中央社記者電話訪問時指出，共5家光電業者想跟財政部承租土地，共1100公頃，後續還有1波是500公頃，因為涉及數百名農民生計，8月7日芳苑鄉代表會、芳苑鄉農會、芳苑鄉公所召集鄉民聚會，表達抗議之意，當天財政部有派代表與會。

他說，這些國有土地是農地，應該農用，對於有一小部分農民，因為不識字，收到財政部寄送的通知後，沒在法定時間完成續約，鄉民代表會會再向財政部提出異議，要求續租，不能租給財團，因為對農民傷害會很大，如果保不住，不排除做進一步的抗議行動。

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謝介民說，此案受影響的農民包含蛋雞、蛋鴨的養禽產業農民，農業部分則觸及種植紅蘿蔔、人參、山藥、平地高麗菜、青蔥、花椰菜及少部分蘆筍的農民，還有幾戶酪農戶、養羊的農民。

農業部14日表示，尚無此案的資料，推估相關位置不是不利耕作地區，此案還沒進入徵詢農業部意見的階段，但是如果進行到此階段，一旦此案會影響農漁民的生產及生態，農業部不會同意。謝介民說，農業部這樣做是對的。（編輯：管中維）1130815

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