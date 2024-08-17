對流雲系發展旺盛 12縣市大雨特報

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（中央社記者余曉涵台北17日電）對流雲系發展旺盛，中央氣象署今天針對雙北等12縣市發布大雨特報，要留意短延時強降雨。

中央氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗至彰化、台南、高雄地區及北部、南投、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨地區為台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣山區、台南市、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。

氣象署說，今天台灣仍處於大低壓帶中，各地雲量偏多，天氣不穩定，易有短延時強降雨；環境吹西南風，中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨，且南部地區降雨較為持續，有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。

氣象署表示，今天中午過後各地有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，伴隨雷擊及強陣風，並有局部大雨發生的機率，尤其中部以北地區午後有局部短延時豪雨發生的機率，且局部地區到晚上仍有降雨，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。（編輯：謝雅竹）1130817