花敬群：高雄積極推動 估114年底社宅量超越新北

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（中央社記者王鴻國新北20日電）國家住宅及都市更新中心今天舉辦新北市樹林區「樹德安居」社會住宅開工典禮，國都中心董事長花敬群表示，新北市社宅量明年將超越北市，高雄積極推動，明年底可能超越新北。

內政部長劉世芳今天主持「樹德安居」社宅開工典禮，民進黨立委蘇巧慧、藍綠民代及地方人士多人參與，場面熱烈。

蘇巧慧表示，社宅基地是台鐵荒廢多年的舊宿舍，雜草長得比人高，被人亂丟垃圾，還有流浪狗出沒，行人經過時都要擔心害怕，很高興能興建成社宅，成為年輕人安居樂業的好地方。

劉世芳表示，政府已盤點全國約有200多處公有土地可供作社宅建地，在蘇巧慧認真監督下，新北市社宅量不能輸給台北及高雄，因此，她要求相關單位認真尋找公有地，甚至私有地若願釋出，也可供社宅興建使用。

她表示，據統計租金補貼及包租代管的獲益人數已超過70萬人，其中以20歲到40歲的人獲益最多，且女多於男，性別比例約55%比45%，顯示有更多優秀女性願到有工作機會地方尋找她們的生涯發展。

她表示，40以下年輕族群及經濟弱勢者都是未來社宅受益對象，自前總統蔡英文到總統賴清德，都和每一任行政院長努力督促，一步一腳印的來建構「百萬租屋家庭支持計畫」，讓年輕族群放心在事業或學業上往前衝，為下一代構建更好的居住正義。

國都中心董事長花敬群表示，新北市是社宅需求最大的城市，台北市則推動較早，因此，雙北既有及規劃中的社宅，今年底可達2.4萬多戶，新北明年將超越台北，將是全國推動社宅最多的城市。

他表示，但雙北仍是後有追兵，高雄積極推動並和國都中心建立連繫平台，若有問題就直接處理，使得高雄近幾年推動的社宅戶數最多，新北市第2，今年底將超過2萬戶，明年底很有可能超越新北，成為全國社宅量最多的城市。

國都中心表示，「樹德安居」是樹林社宅第1案，將興建2棟地上14層、地下3層建物，總工程經費新台幣33億6980萬元，設置社宅共578戶，預計117年完工。（編輯：方沛清）1130820

國家住宅及都市更新中心20日舉辦新北市樹林區「樹德安居」社會住宅開工典禮，內政部長劉世芳（圖）致詞表示，政府已盤點全國約有200多處公有土地，未來可供社宅興建使用。中央社記者王鴻國攝 113年8月20日