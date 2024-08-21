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3度征戰奧運 連珍羚未來動向再討論

2024/8/21 17:26（8/21 17:46 更新）
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奧運柔道選手連珍羚（後）21日在台北出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，用柔道摔技動作展現終結日常歧視的決心，盼大眾共同創造友善環境。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
奧運柔道選手連珍羚（後）21日在台北出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，用柔道摔技動作展現終結日常歧視的決心，盼大眾共同創造友善環境。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）「柔道女王」連珍羚3度征戰奧運，今年巴黎奧運止步16強賽，未來動向備受關注。她今天沒把是否回台或繼續留在日本講死，只笑說最近先休息，等9月回日本跟會社討論後再說。

連珍羚的巴黎奧運首戰僅用時66秒收勝，晉級後敗給塞爾維亞女將止步16強，面對比賽結果連珍羚曾表示，「為了達到自己的目標，我從來都沒有想過放棄，一直走到現在。但不論結果如何，我已經盡力將我畢生所學，全部發揮出來，沒有遺憾。」

因為刻在骨子裡的堅毅跟韌性，連珍羚下午出席日常歧視衛教活動時透露，在上一屆東京奧運後，曾陷入要不要繼續「摔」的猶豫中，當時常有人問她「這個年紀了，還不退休去當老師，那你之後要幹嘛」等問題，反而激起她鬥志。

「我的個性是人家越講我，我就越要做給你看。」連珍羚用實力反擊外界質疑，把歧視的話語當作動力，接下來她會先休息1、2個月，9月回日本跟會社討論後續動向，「真的還不知道會怎麼走」，繼續留在日本或回台灣，屆時才能確定規劃。

出席同場活動的女子射擊好手「證件妹」吳佳穎，今年同樣第3度站上奧運舞台。她分享，目前短期規劃是為2026年名古屋亞運做準備，長期目標當然是4年後的洛杉磯奧運，會繼續盡自己最大努力。（編輯：吳協昌）1130821

奧運柔道選手連珍羚（右）、射擊選手吳佳穎（左）21日在台北出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，以女性運動員的角度，針對性別議題、運動員的刻板印象等分享經歷，呼籲終結日常歧視，共創友善環境。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
奧運柔道選手連珍羚（右）、射擊選手吳佳穎（左）21日在台北出席「日常歧視一點都不輕微」衛教記者會，以女性運動員的角度，針對性別議題、運動員的刻板印象等分享經歷，呼籲終結日常歧視，共創友善環境。中央社記者趙世勳攝 113年8月21日
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