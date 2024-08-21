無人機投放蜂球防害蟲快又準 外銷4國、歐盟青睞

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）花蓮農改場攜手產學研發的無人機GPS定位投放天敵蜂球技術，1公頃5到10分鐘即可完成，比人力快6到10倍，今天宣布已技轉適用玉米、高粱及甘蔗，歐盟曾探詢。技轉商已銷4國。

農業部花蓮區農業改良場召開「無人機GPS定位投放赤眼卵寄生蜂球技術產業化」記者會。 鹽水區農會總幹事邱子軒分享，今年高粱田有2公頃進行投放，搭配農藥使用，比原本只用農藥藥效很快就退，投放蜂球防治秋行軍蟲的有效時間可達1個月，效果差很多。

林立也舉例，硬質玉米田慣行農法每公頃產量8106公斤，搭配投放蜂球防治，產量增至8891公斤。

花蓮區農改場長楊大吉告訴中央社記者，這款技術已申請專利，深具海外商機，曾在參展後，獲歐盟青睞探詢。

技轉無人機GPS定位投放技術的擎壤科技創辦人陳恆燈說，已銷售此技術軟硬體到瓜地馬拉、南非、土耳其及柬埔寨，菲律賓、印度洽談中，明年外銷商機會大於內銷。

技轉生產蜂球技術的吉田田有限公司，專員曾鈺芳說，目前每月可產出供應25公頃農田使用的蜂球，公司計有11項天敵，會發展海外市場商機。

另外，與會的台糖公司花東區處處長張兆民說，台糖近3年的蜂卵片產量平均年產15萬片，112年產出21萬片，供應產業需求使用，後續會運用在自家的甘蔗田上，目前台糖栽種面積8000公頃。

回顧參與技術研發的文化大學教授謝佳宏說，當初調查時，農民就是因為人力費時費力不想用，而他帶著孩子玩扭蛋時激發他構思可將蜂卵片放入蜂球投放，以提高執行效率，感佩花蓮區農改場落實整套技術研發。

農業部防檢署副署長杜麗華說，未來可運用到更多作物。

花蓮區農改場副研究員林立說，不僅台糖有生產蜂卵片，這項技術已獲2家業者技轉，可用在玉米、高粱、甘蔗田上防治害蟲；對比原本靠人力用釘書機將蜂卵片釘在葉片上，每10公尺釘1片，每公頃要釘121片，費時1到2小時，現在卵片置入蜂球投放，只要5到10分鐘，快6到10倍。（編輯：管中維）1130821