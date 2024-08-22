診所調劑費擬調高同藥局 藥師公會不滿將抗議
2024/8/22 20:11
（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北22日電）衛福部健保署擬調整藥事調劑費健保點值，讓診所與社區藥局相同，引發藥師公會不滿，研議赴健保署陳情抗議。健保署今天說，會議結論尚非最終決定，仍待進一步討論。
藥師公會全聯會理事長黃金舜告訴中央社記者，國際上醫藥分業採單軌制居多，也就是診所不能聘藥師，要把處方箋釋出到社區藥局，但台灣因醫界反彈，後來很多診所開設門前藥局，甚至自聘藥師。
因應調劑場域、服務項目不同，黃金舜說明，目前醫院、社區藥局和診所的藥事服務費（調劑費）健保點值分別為61點、54點、39點，就是為了慢慢達成醫藥分業目的。
然而，健保署今天舉辦西醫基層例行會議，會中初步結論把診所的調劑費調高。黃金舜不滿指出，醫師公會以「同工同酬」為由，未來診所每天前30名領藥病人，藥事服務費也是54點，恐導致醫藥分業遙遙無期。
他透露，預計明天（8月23日）將召開臨時緊急會議，已要求各地方公會理事長、常務理事參加，討論號召藥師人員，規劃前往健保署陳情抗議。
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衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴回應，西醫基層總額113年第3次研商會議討論，決定採納醫師公會建議，針對診所藥局每日前30名病人，藥事調劑費健保點值調升至與藥局一致；第31名病患起，則維持原來的39點。
龐一鳴說，藥師公會確實有表達不滿，不過今天會議結論尚非最終決定，尚須經過健保共擬會等程序；至於若後續程序順利通過，最快將於今年底前上路。（編輯：管中維）1130822
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