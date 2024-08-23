藥師公會不滿調劑費一口價規劃 29日與石崇良面談

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（中央社記者沈佩瑤、曾以寧、王揚宇台北23日電）健保署規劃調高診所調劑費與社區藥局相同，引發藥師公會不滿，揚言抗議。藥師公會理事長黃金舜今天說，29日將與健保署長石崇良碰面，同步準備陳抗不會停。

社區藥局和診所的藥事服務費（調劑費）健保點值分別為54點和39點，衛生福利部中央健康保險署昨天召開西醫基層總額113年第3次研商議事會議，決定採納醫師公會建議，擬針對診所藥局每日前30名病人，藥事調劑費健保點值調升至與藥局一致；第31名病患起，則維持原來的39點。

健保署長石崇良今天告訴中央社記者，因為調整後可能會影響來年的總額成長，是否確實要這樣調整，還要到共擬會討論，目前尚非最終定論；並將蒐集各界意見，再做進一步討論。

他解釋，當初這樣設計是為推動醫藥分業，希望由醫師專心處方，調劑工作交給社區藥局執行，因此調高醫師診察費、藥局調劑費，並考慮到調劑複雜度、設施設備場所要求，有不同點值。

石崇良指出，健保總額分成牙醫門診醫療、中醫門診醫療、西醫基層醫療、醫院醫療4大部門，每年都會有些專款費用要調整支付標準，這次調整是由基層醫師公會提出，因此在西醫基層總額討論階段，以醫師公會意見為主。

但這項決議引發藥師公會全聯會不滿，認為恐導致醫藥分業遙遙無期，揚言到健保署抗議，藥師公會在下午召開臨時緊急會議成立小組，籌備抗議事宜。

藥師公會理事長黃金舜會後接受媒體電訪說明，昨天晚間接獲石崇良來電，應邀8月29日當面討論，將強烈表達藥師公會態度，基於還沒碰面，整個協商過程是否雙方都能滿意，他沒有信心也擔心是緩兵之計，因此抗議活動籌備不會停，持續討論中。

另外是有關民進黨立法委員賴惠員部分，黃金舜說，藥師公會曾接獲賴惠員辦公室邀請，與醫師公會共同討論這項議題，後來「因故取消」，結果會議根本沒有取消，僅醫師公會代表出席，形同欺瞞手段，對此深表遺憾，且賴惠員的另一半是醫師，談到醫藥問題應懂得利益迴避，已發函給民進黨中央黨部，盼向藥師公會合理說明。

賴惠員國會辦公室在媒體群組發出聲明表示，辦公室於8月1日接獲醫師公會的陳情，請求將西醫基層醫院藥事人員的薪酬支付點數比照特約藥局藥師，調整至54點。原訂16日召開協調會，但因可能遇上立法院臨時會，因此決定暫時取消協調會，但後續黨團協商未果、臨時會未能如期召開，14日重新評估後決定再次召開協調會。

聲明指出，為確保討論的集中與高效，針對已具體發函健保署並提出建議方向的醫師公會訴求，先行邀請相關單位進行意見交換與討論。藥師公會若有不同意見，辦公室願意持續溝通。

聲明表示，這次協調會的取消並非有意排除藥界的聲音，對於這個誤解深表遺憾，後將繼續協助各界進行充分的研議與溝通，促成醫界、藥界與衛福部之間的共識，推動更完善的醫藥政策。（編輯：李亨山）1130823