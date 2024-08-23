醫師公會：若調劑費低廉 恐不利偏鄉診所經營

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）診所藥事調劑費擬調高與社區藥局相同，掀藥師公會不滿。醫師公會今天說，同工同酬是普世價值，且新開診所或藥局多集中於都會區，若診所調劑費低廉，恐不利偏鄉診所經營。

中華民國醫師公會全國聯合會今天透過新聞稿指出，同工同酬是一般普世價值，西醫基層藥事人員與特約藥局藥事人員調配相同處方箋藥品時，特約藥局藥事服務費的健保點數卻較高，實屬不公。

醫師公會理事長周慶明接受媒體電訪指出，診所自聘藥師性質類似「專科藥局」，能提供診所科別的專業用藥，較少發生缺藥情形，提升民眾取藥方便性。

他舉例如有些藥局跟診所距離很遠，尤其現在高齡化社會，長者看完病還要再花一番功夫才能找到藥局，卻可能同時面臨社區藥局不見得有醫師處方藥品的問題，還有像是小朋友的藥要不要磨粉等，診所可以提供一站式服務，順便叮嚀跟衛教。

最實際的問題，周慶明直言，診所自聘藥師藥事服務費低廉，不利偏鄉診所經營，新開診所或藥局多集中於都會區，偏鄉診所無力負擔聘請藥師的費用，加上偏鄉藥局較少，恐影響民眾就醫可近性與權利。

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醫師公會強調，尊重藥師公會表達立場權利，但「尊重病人選擇調劑處所的自由」，也是尊重民眾用藥選擇權基本原則，藥師在不同的場域提供服務，病人可自由選擇在藥局或診所領藥，提高民眾領藥的便利性，是保障民眾就醫權益重要的一環。

目前醫院、社區藥局和診所的藥事服務費（調劑費）健保點值分別為61點、54點、39點。衛生福利部中央健康保險署近日決定採納醫師公會建議，擬針對診所藥局每日前30名病人，藥事調劑費健保點值調升至與藥局一致；第31名病患起，則維持原來的39點。但藥師公會對此不滿，擔憂恐讓醫藥分業遙遙無期，揚言抗議。（編輯：李亨山）1130823