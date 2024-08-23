台灣腎結石盛行率約10% 醫提醒每天尿量至少2公升

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）炎夏後，氣溫仍居高不下，小心腎結石又找上門。醫師提醒，台灣約8到10%的人有腎結石問題，預防方法除了均衡飲食如少鹽與多喝水，原則上每天尿量要達到2公升才夠。

40多歲蘇先生本身有腎結石家族史，約20年前發現自己也有腎結石問題，自認還年輕不以為意，沒有放在心上，不但飲食、作息不正常，也沒有注意飲水量夠不夠。

直到6年前，蘇先生的腎結石開始反覆發作，經歷多次體外震波碎石治療，效果卻越來越差，幾個月前某天，突然腰部疼痛到幾乎無法站立，靠人攙扶才能搭上計程車到附近診所就醫，緊急接受體外震波治療後，蘇先生終於正視問題嚴重性，最後到新光醫院求診。

收治蘇先生的新光醫院泌尿科主任何承勳今天在衛教記者會中指出，經檢查發現蘇先生當時左右腎各有一個結石，大小分別為2.6公分、2公分，對於這樣雙側且體積偏大的結石，傳統體外震波治療方式效果有限。

現在腎臟結石手術治療方式，主要有體外震波碎石、軟式輸尿管鏡手術、經皮腎造瘻取石術、雙鏡聯合等方式，根據患者的結石大小、位置、嚴重程度等狀況決定。

以蘇先生的狀況來說，何承勳解釋，因為蘇先生尋求效果小、無傷口、復原快的治療方式，最後接受軟式輸尿管鏡搭配最新抽吸式輸尿管導引鞘的手術治療；自費約新台幣10多萬元。

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何承勳提醒，根據統計，台灣約8到10%的人有腎結石問題，其中一半歸因於體質，另一半則是後天如水喝的少，或夏天流汗流比較多，造成尿量減少、尿液濃度上升，會加速尿液中的結晶物質沉澱，而飲食方面若習慣食用高鹽分食物者，也會較容易腎結石。

他建議，氣溫與腎結石發生率相關，每年7月至9月為高峰期，發作的病人是冬天的3到5倍，除平時應多喝水、多運動，避免攝取過多肉類、避免攝取太鹹的飲食，尤其由腎結石問題的人，每天「尿量」至少2公升，換言之就是要喝更多水；腎結石初期沒有症狀，病人經常是因為其他疾病做檢查才發現，建議民眾養成定期健檢的習慣，早期發現、及早治療。（編輯：陳政偉）1130823