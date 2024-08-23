口腔癌禍首檳榔 衛福部擬年底提防制專法草案

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（中央社記者沈佩瑤台北23日電）台灣每年超過8000人罹患口腔癌，吃檳榔是禍首，有監察委員質疑政府怠於管理且未制定專法。衛福部口腔司今天說，已啟動規劃「檳榔健康危害防制法（草案）」，最快年底提出。

監察委員趙永清、范巽綠、蕭自佑今天透過新聞稿指出，國際癌症研究中心（IARC）自西元2003年早已發布「檳榔子屬第一類致癌物」警訊，國際間如土耳其甚至將檳榔視為毒品，禁止販售和嚼食，泰國也推動管制措施並禁止進口檳榔。

監委指出，行政院漠視國內口腔癌發生率居世界第一的事實，台灣雖已有檳榔廢園轉作計畫，但檳榔種植面積仍高達4萬公頃，為國內第2大作物，僅次於稻米；衛福部認為檳榔不是食品，農業部則認為檳榔不是農作物，結果無法可管，籲政府應加強檳榔危害的管理措施，並加速提出專法。

對於監委喊話，衛生福利部口腔健康司司長張雍敏告訴中央社記者，基於促進民眾健康、減緩社會衝擊等前提下，已委託專業團體制定「檳榔健康危害防制法（草案）」，預計年底完成，重點是立法過程須有社會共識、符合民情。

根據口腔司統計，2013年到2021年整體嚼檳率下降，國中生從1.18%降0.4%、高中生從2.46%降1.66%，成人則下降4成，從5.8%降至約3.5%。

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但為何每年仍有逾8000人罹患口腔癌，張雍敏解釋，若民眾每天嚼食10顆檳榔、持續10年以上，就算戒掉檳榔，罹患口腔癌的高風險仍會持續10年以上，因此罹癌人數沒有跟著下降。

她強調，檳榔危害是跨部會的議題，涉及衛福部、農業部、勞動部、教育部、經濟部、財政部等多個部門，在包裝上加註警語、圖片等是規劃的方向之一，至於是否會以香菸方式管理、課稅等，衝擊較大，需要有社會共識。（編輯：陳政偉）1130823