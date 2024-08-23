勞部推產業新尖兵計畫 助青年因應AI轉型謀職

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）勞動部今天表示，為協助國內15歲至29歲失（待）業青年因應AI轉型謀職，推動「產業新尖兵計畫」，補助每人最高新台幣10萬元課程費用，期間發給最多9.6萬元學習獎勵金，呼籲把握。

勞動部勞動力發展署發布新聞指出，人工智慧（AI）正在改變全球產業發展，掌握台灣扮演關鍵角色，勞動部結合中央目的事業主管機關、工商團體及大專校院開辦AI訓練課程，推動「產業新尖兵計畫」，112年訓練6035人，113年至7月底計2848人參訓。

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勞動部表示，期間除補助課程費用、發給學習獎勵金，課程結束後，除可獲得專業知能及技術，訓練單位並提供學員後續就業輔導與媒合、教導履歷撰寫及面試技巧，也會在結訓前邀請用人企業進行人才招募，辦理現場媒合及推介，促成就業，呼籲15至29歲失（待）業青年把握。

關於課程，勞動部說，113年已陸續開辦48班次培訓課程，例如AI與大數據應用開發實戰養成班、Python人工智慧與服務型機器人企業應用、AI物聯網大數據分析應用人才培訓班等，更多資訊可至「產業新尖兵計畫」網站https://elite.taiwanjobs.gov.tw查詢，相關問題可電洽免付費客服專線 0800-777-888。（編輯：李亨山）1130823