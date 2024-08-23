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嘉義褒忠義民廟祭典 傳承保鄉衛土客家精神

2024/8/23 19:52（8/23 20:16 更新）
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客委會副主委范佐銘（前右）23日晚間出席嘉義褒忠義民廟祭典活動，致詞時感謝在地客家鄉親一直守護、傳承義民爺保鄉衛土的精神。中央社記者黃國芳攝 113年8月23日
客委會副主委范佐銘（前右）23日晚間出席嘉義褒忠義民廟祭典活動，致詞時感謝在地客家鄉親一直守護、傳承義民爺保鄉衛土的精神。中央社記者黃國芳攝 113年8月23日
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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義褒忠義民廟舉行祭典活動，客委會副主任委員范佐銘今天出席表示，感謝嘉義在地客家鄉親一直守護、傳承義民爺保鄉衛土的精神，且透過祭典傳承與保存客家人信仰及精神。

嘉義「113年義民文化節」祭典活動，於晚間在嘉義褒忠義民廟舉行祭祀大典，由嘉義市副市長林瑞彥擔任主祭官，與范佐銘、褒忠義民廟理監事委員、多名議員等人共同參拜祈福。

范佐銘致詞表示，每年農曆7月20日是義民爺舉行祭祀大典的日子，感謝在地客家鄉親一直守護、傳承義民爺保鄉衛土的精神；透過祭典讓大家認識客家很多的文化，且傳承與保存客家人信仰及精神。

范佐銘指出，中央、地方一起推動客家語言文化，更要感謝嘉義客家鄉親一直使用母語，也就是客語傳承文化，同時在學校、社區推廣客語文化。除了祭典外，衷心期待鄉親都會講客家話、多使用客家話交流。

林瑞彥表示，客家人的硬頸精神，大家都非常敬佩，更加認同客家文化，近幾年來，市府持續推動客家文化保存與發展。據客委會統計，嘉義市約有2萬4000多名客家人，推動客家文化的保存，市府一向不遺餘力。

嘉義市政府表示，嘉義褒忠義民廟為雲嘉南地區唯一持續在每年農曆7月20日舉辦傳統祭祀義民爺祭典的義民廟，祭典活動莊嚴隆重。（編輯：郭諭儒）1130823

嘉義縣「113年義民文化節」祭典活動23日晚間在嘉義褒忠義民廟舉行祭祀大典，嘉義市副市長林瑞彥（前右）擔任主祭官，客委會副主委范佐銘（左2）等人到場參與，一同參拜祈福。中央社記者黃國芳攝 113年8月23日
嘉義縣「113年義民文化節」祭典活動23日晚間在嘉義褒忠義民廟舉行祭祀大典，嘉義市副市長林瑞彥（前右）擔任主祭官，客委會副主委范佐銘（左2）等人到場參與，一同參拜祈福。中央社記者黃國芳攝 113年8月23日
嘉義縣「113年義民文化節」祭典活動23日晚間在褒忠義民廟舉行祭祀大典，客委會副主委范佐銘（前右4）、嘉義市副市長林瑞彥（前左4）等人出席共襄盛舉。中央社記者黃國芳攝 113年8月23日
嘉義縣「113年義民文化節」祭典活動23日晚間在褒忠義民廟舉行祭祀大典，客委會副主委范佐銘（前右4）、嘉義市副市長林瑞彥（前左4）等人出席共襄盛舉。中央社記者黃國芳攝 113年8月23日
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