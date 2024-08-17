2024義民祭竹縣登場 范佐銘邀民眾認識客家文化

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣17日電）「義魄千秋－2024全國義民祭在新竹縣」今天舉辦啟動儀式，客委會副主委范佐銘致詞表示，民眾若想認識客家文化可參加23日登場的祭祀大典，也盼忠義精神永續傳承。

2024全國義民祭今天在新竹縣新埔鎮褒忠義民廟舉行啟動儀式，范佐銘及新竹縣長楊文科、石光祭典區總爐主范光周、15大庄聯庄總爐主等，率今年輪值區石光祭典區各里里民，以創意挑擔方式進場，為此次祭典系列活動揭開序幕。

范佐銘致詞表示，義民祭活動被文化部列為國家重要民俗的祭典，展現逾200年客家文化，如豎燈篙、放水燈、吃糖粥、挑擔奉飯等，儀式皆來自民生日常。

范佐銘說，民眾若想認識客家文化，可參加8月23日的祭祀大典，希望保鄉衛土的忠義精神能永續傳承。

楊文科致詞說，今年是義民廟建廟236年褒忠亭義民節慶典，義民祭是客家最具代表精神，也是無形文化資產，此次祭典呈現忠義精神及客家文化傳承，邀民眾到新竹縣參加一連串義民慶典活動。

褒忠義民廟董事長林光華表示，義民節由各庄每15年輪值1次，今年為關西石光坪林聯庄主辦，8月4日開始進行輪值奉飯儀式，接下來還有21日豎燈篙，22日下午放水燈招引水路孤魂，23日於義民廟內舉行義民爺祈福大典、交接值年總爐主及獻午供等儀式，25日恭送義民爺聖駕回鑾後圓滿完成今年祭典。（編輯：方沛清）1130817