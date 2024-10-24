大巨蛋演唱會帶動周邊飯店住房率 平均破8成

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（中央社記者余曉涵台北24日電）年底台北大巨蛋將舉辦周杰倫、張惠妹等歌手的演唱會，也帶動附近飯店住房率成長，演唱會期間的住房都已經突破8成，業者預估帶動住房率提升8%至10%。

金曲歌王周杰倫12月初將在大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，昨天開賣僅5分鐘就完售；歌后張惠妹年底將在台北大巨蛋舉辦ASMR Maxxx演唱會，門票開賣後也在6分鐘內完售。

大巨蛋演唱會帶動周邊飯店住房率成長，國聯大飯店表示，周杰倫、張惠妹演唱會舉辦期間，國聯大飯店整體住房率達8成以上，演唱會帶動住房率成長約2成，也讓飯店北馥樓中餐廳訂位增加約1至2成。

附近的台北君悅飯店指出，目前2名藝人演唱會的時間落在12月份，館內住房率相對看好，國外來台住宿比率高，目前兩段住房率都已達到80%，平均房價新台幣9000元，與去年相較增加5%，後勢看好，預計因大巨蛋演唱會帶動住房率提升8%至10%。

台北君悅飯店表示，12月份的耶誕假期住房已陸續湧現，跨年夜煙火房已近完售，目標跨年夜可再創滿房紀錄。

為了搶攻演唱會商機，國聯大飯店推出阿妹世界巡迴演唱會住房專案，在12月29日入住國聯套房，每房內含2張「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」當日門票，座位為B1看台區，專案包含翌日兩客早餐與精選紅酒。

台北漢來大飯店也首度與張惠妹旗下潮流品牌MEIGHT.O.NINE共同跨界合作，打造全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」，並將抽出兩組幸運歌迷提前受邀至「ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會」12月31日跨年場次的大巨蛋後場巡禮。

台北W飯店也推出2024 ASMeiR Maxxx住房專案，以套房搭配演唱會門票與周邊商品、餐飲及單程接駁服務。（編輯：管中維）1131024