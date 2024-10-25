舊蘇花公路和中段落石 蘇花改中仁隧道單線輪放

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）舊蘇花公路台9丁61.5K（和中路段）今天上午10時發生坍方落石、道路阻斷，公路局中午12時起改以蘇花改中仁隧道北上線單線輪流放行，坍方路段預計下午2時後搶通放行。

台9丁線61.5K和中路段因落石造成交通阻斷，造成一般大貨車、機車無法通行，為避免影響宜花地區民生運輸，公路局中午12時起開放中仁隧道北上線單線輪放疏導措施。

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東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍說，蘇花改中仁隧道南下線因施工封閉中，以北上線隧道放行，速限由60公里調降為50公里，中午12時開放第一波南下車輛放行、12時30分北上車輛放行。

劉錦龍說，坍方路段預計下午2、3時搶通後，視狀況恢復放行，疏導期間開放一般大貨車及機車行駛蘇花改，駕駛人務必於放行前30分鐘到集結點等候，和平端於和平火車站前廣場、和仁端於和仁火車站前廣場，自行車改以鐵路運送，可就近在南澳車站跟和平車站轉乘。（編輯：謝雅竹）1131025