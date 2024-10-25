婦小腸中風壞死切190公分 台大營養照護重拾健康

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）1名84歲婦人多年前因小腸中風壞死，大範圍切除190公分小腸，回想當時一吃就拉、整天不舒服，曾萌生「不想活」念頭，在台大醫院營養支持團隊照護下，恢復以口進食重拾健康。

隨著醫療技術進步，動手術成為治療各類健康問題的重要方式，但手術本身對患者身體影響不容小覷，有沒有體力撐過手術、甚至快點康復，術前術後營養很重要。台大醫院今天舉辦記者會，分享手術病患營養照護成果。

台大醫院外科部副主任吳經閔簡報指出，台大醫院很早就注意到手術患者的營養照護議題，早在1986年便成立營養支持團隊，為亞洲最早，院內靜脈營養專責護理師照護過的居家靜脈營養病患，成人部分已超過1400人次。

他解釋營養評估的重要性，若術前營養狀況不佳，從術後併發症發生率、術後死亡率到健保支出都會跟著增加，而常見營養不良的危險因子包含住院病患、老年人和消化系統癌症，如果術前沒發現營養不良或是缺乏積極治療，將導致預後不佳。

例如小腸切除個案，吳經閔解釋，小腸是負責進行食物消化與吸收的主要器官，人體內小腸約200到400公分，若切除超過2/3就屬於大範圍切除，術後很容易發生營養不良的情況，得靠靜脈營養維持體力，僅約有2成患者最後可恢復經口進食。

記者會邀來84歲黃姓婦人分享心路歷程，她在10多年前因小腸中風壞死，切除長達190公分小腸，回想起當時一吃就拉，整天都不舒服的日子，曾萌生「不想活了」的念頭，若不是台大醫院團隊一直鼓勵她，完全沒辦法想像要怎麼熬過去，透過靜脈營養、營養師調整三餐質地與烹煮方式，加上營養品的補充，最後順利增加體重，不但順利恢復正常經口飲食，也恢復健康。

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另1名58歲王姓病患同樣是小腸中風接受大範圍小腸切除，切除範圍達到250公分，術後發生嚴重營養不良，在院內靜脈營養專責護理師與藥師通力合作，教導居家靜脈營養照護和靜脈營養調劑，經歷居家全靜脈營養照護3個月後，順利脫離靜脈營養，之後可以少量多餐方式經口攝取足夠營養維持生命。

吳經閔說，日本和韓國等亞洲先進國家，已藉由其健保制度給付手術病患營養評估與照護費用，受到重視，但國內目前相關措施則尚無健保補助，今年亞洲外科代謝與營養協會大會在台北舉辦，台灣外科代謝營養學希望和國內外專家共同商討，並於後續爭取健保給付支持。（編輯：管中維）1131025