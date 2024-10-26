法國LGBT+大使訪台 拜會人權會體驗同志遊行

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（中央社記者郭建伸台北26日電）法國「LGBT+人權大使」貝東昨天拜會國家人權委員會，與人權會委員交流LGBT+議題，而人權會今天偕貝東一同參與台灣同志遊行，體驗亞洲指標性活動。

人權會今天透過新聞稿表示，台灣於2019年成為亞洲第一個、全球第27個立法保障同性婚姻的國家，對於其他亞洲國家而言，具有引領的效果。特別是泰國在今年以壓倒性的票數通過婚姻平權法案，更加確立人權的普世性，並非生活在歐美社會的人民才能享有。

人權會指出，即使有法律保障，仍無法立即消除社會中的性別刻板印象與歧視，因此人權會今年持續組隊參加同志遊行，藉此呼籲各界齊心協力從身旁、學校、職場等每個小地方開始，堅持捍衛並實踐人權，才能促進社會、國家、全球邁向多元共融、平等共生。

人權會指出，法國「LGBT+人權大使」貝東（Jean-Marc Berthon）昨天偕法國在台協會新聞暨公關處長葉文頌拜訪人權會，雙方就LGBT+人權議題交流座談；會中，貝東提到，2年前法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任命他擔任LGBT+大使，確認捍衛LGBT+人權、致力消除暴力和歧視，是法國外交政策的優先事項。

人權會副主委王幼玲、委員紀惠容表示，台灣與法國都共同追求民主、自由、平等的人權價值，並分享近兩年台灣在LGBT+權利的進展。雙方就台、法在爭取跨性別者免術換證、推動反歧視法及人工生殖法等方面進程及經驗交換意見，法方亦對台灣與中國同志伴侶仍需赴第三國登記結婚現況表達關注，並表示能理解台灣與中國間特殊情勢。

王幼鈴今天與人權會委員紀惠容、高涌誠、葉大華偕貝東一起參與亞洲最具代表性的台灣同志遊行，人權會準備了彩虹旗幟、紋身貼紙等宣導品，發送給遊行參與者及沿途民眾，互動熱烈。

人權會表示，將持續和各界合作，透過多元管道促進LGBT+人權，期盼任何人不論是甚麼性別、性傾向、性別認同或性別特質，都能享有被尊重與認同的生活。（編輯：張均懋）1131026