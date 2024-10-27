「麟洋配」合體當年會開幕嘉賓 暢談保養展親民形象

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）奧運金牌羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天再合體，擔任台灣醫用雷射光電學會年會開幕嘉賓，暢談肌膚保養，展現親民形象，之後王齊麟將出國比賽。

李洋、王齊麟在巴黎奧運完成史上首對連霸羽球金牌的男雙組合，結束後兩人因生涯規劃拆夥，李洋回學校擔任教職，而王齊麟決定和邱相榤搭檔延續球員生涯。

兩人配對不只在場上，儘管已經一陣子沒有一起公開在鏡頭前露面，今天現身在台北舉辦的台灣醫用雷射光電學會活動，李洋、王齊麟時不時望向對方、甚至相視而笑，一邊互相吐槽還不忘接話，展現十足好默契，CP感滿滿。

聽到王齊麟偷用自己的面膜，李洋詫異笑說：「我心想講保養幹嘛看我，原來是面膜是偷用我的。」接著透露偶而會敷臉，剛剛在現場被很多人誇獎皮膚不錯，看來這招有用。

鬥嘴歸鬥嘴，李洋、王齊麟沒忘記嘉賓身分，異口同聲強調皮膚問題應尋求專業幫助，「就像學羽球要找我們學」，宣傳衛教知識還順便自我推銷，妙語如珠逗得現場哄堂大笑。

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王齊麟表示，他仍持續參賽，之後將出國比賽3週時間，盼能爭取繼續參加下屆亞運或奧運；李洋則回歸校園，盼培養更多後進為台灣爭光。不少民眾爭相與「麟洋配」合照，連工作人員也搶拍，從比愛心到比讚、對著鏡頭揮手微笑，兩人來者不拒，親和力百分百。

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷會前接受媒體聯訪表示，學會已有約40年歷史，不斷精益求精，台灣在醫美方面都是由專科醫師執行，包括注射和雷射，反觀有些國家是由護理或技術人員動手。台灣的品質和安全有一定優勢，提醒民眾愛美也要慎選，應了解醫師背景，若是光電學會會員，每年都要求一定教育訓練時數。（編輯：張雅淨）1131027