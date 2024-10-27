本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義連續地震最大規模4.9震度4級 發布國家級警報
首頁 / 生活

「麟洋配」合體當年會開幕嘉賓 暢談保養展親民形象

2024/10/27 14:25（10/27 14:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴黎奧運羽球男雙金牌得主李洋（右）、王齊麟（左）27日出席台灣醫用雷射光電學會秋季年會開幕儀式暨會員大會，在背板前擊拳合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年10月27日
巴黎奧運羽球男雙金牌得主李洋（右）、王齊麟（左）27日出席台灣醫用雷射光電學會秋季年會開幕儀式暨會員大會，在背板前擊拳合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）奧運金牌羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今天再合體，擔任台灣醫用雷射光電學會年會開幕嘉賓，暢談肌膚保養，展現親民形象，之後王齊麟將出國比賽。

李洋、王齊麟在巴黎奧運完成史上首對連霸羽球金牌的男雙組合，結束後兩人因生涯規劃拆夥，李洋回學校擔任教職，而王齊麟決定和邱相榤搭檔延續球員生涯。

兩人配對不只在場上，儘管已經一陣子沒有一起公開在鏡頭前露面，今天現身在台北舉辦的台灣醫用雷射光電學會活動，李洋、王齊麟時不時望向對方、甚至相視而笑，一邊互相吐槽還不忘接話，展現十足好默契，CP感滿滿。

聽到王齊麟偷用自己的面膜，李洋詫異笑說：「我心想講保養幹嘛看我，原來是面膜是偷用我的。」接著透露偶而會敷臉，剛剛在現場被很多人誇獎皮膚不錯，看來這招有用。

鬥嘴歸鬥嘴，李洋、王齊麟沒忘記嘉賓身分，異口同聲強調皮膚問題應尋求專業幫助，「就像學羽球要找我們學」，宣傳衛教知識還順便自我推銷，妙語如珠逗得現場哄堂大笑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王齊麟表示，他仍持續參賽，之後將出國比賽3週時間，盼能爭取繼續參加下屆亞運或奧運；李洋則回歸校園，盼培養更多後進為台灣爭光。不少民眾爭相與「麟洋配」合照，連工作人員也搶拍，從比愛心到比讚、對著鏡頭揮手微笑，兩人來者不拒，親和力百分百。

台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷會前接受媒體聯訪表示，學會已有約40年歷史，不斷精益求精，台灣在醫美方面都是由專科醫師執行，包括注射和雷射，反觀有些國家是由護理或技術人員動手。台灣的品質和安全有一定優勢，提醒民眾愛美也要慎選，應了解醫師背景，若是光電學會會員，每年都要求一定教育訓練時數。（編輯：張雅淨）1131027

#李洋
#王齊麟
#麟洋配
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：