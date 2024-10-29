颱風康芮逼近 曾文水庫放水增加滯洪空間

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（中央社記者張榮祥台南29日電）颱風康芮逼近，水利署南區水資源分署完成防汛整備，全台最大水庫曾文水庫已開始放水至烏山頭水庫，增加滯洪空間，南化水庫也自然溢流，民眾應注意河川水位及水庫放水警訊。

南水分署今天指出，颱風康芮來勢洶洶，中央氣象署路徑預報持續向西修正路徑，對台影響逐漸增強，預估10月31日及11月1日最接近台灣。水利署昨天召開防颱整備會議，提前部署防範，各水資源分署隨時掌握最新氣象情資，保持橫向聯繫。

南水分署轄管各水庫及攔河堰管理中心也完成緊急發電機測試、油品備料檢查、水利設施巡檢及監視系統功能檢查等防汛整備，注意氣象情資，監控水庫堰壩集水區降雨，滾動檢討水庫操作策略，維護下游防洪需要。

此外，南水分署展開調節性放水，增加防洪空間，且進行河道在建工程自主檢查與適時撤離。台南曾文水庫昨天下午5時起放水至烏山頭水庫，保留滯洪空間；高雄阿公店水庫檢視越域排洪道土堤完整、無滲漏，屏東牡丹水庫視集水區降雨預報，檢討水庫操作策略。

南化高屏聯通管、高屏溪伏流水及地下水井備援系統等，南水分署已完成整備、啟動使用中，以因應高屏溪原水高濁度，調整供水量，確保高屏地區供水穩定。

南水分署表示，颱風康芮進逼，可能帶來致災性雨量，民眾應隨時注意河川水位及水庫調節性放水警訊，遠離河床或河邊活動，確保安全。

南水分署今天最新水情資訊顯示，截至上午9時，曾文水庫滿庫，有效蓄水量逾5億公噸。連通曾文水庫的烏山頭水庫。蓄水率63.83%，有效蓄水量5009萬公噸。南化水庫蓄水率99.66%，有效蓄水量8890萬公噸。

阿公店水庫滿庫，有效蓄水量1755萬公噸。牡丹水庫蓄水率97.81%，有效蓄水量2594萬公噸。（編輯：李淑華）1131029