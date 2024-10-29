海軍陸戰隊第106梯次、陸軍第211梯次延至11/4入營

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（中央社記者陳俊華台北29日電）颱風康芮來勢洶洶，內政部今天說，原訂10月31日徵集入營的海軍陸戰隊第106梯次常備兵役軍事訓練、陸軍第211梯次常備兵役軍事訓練，除金門縣不受影響外，其餘縣市延至11月4日報到。

氣象署今天指出，若第21號颱風康芮行徑無特殊變化，將於下午5時30分發布海上颱風警報；颱風康芮約在鵝鑾鼻東南方850公里海面，以每小時20公里速度向西北進行。

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內政部透過新聞稿表示，因受颱風康芮影響，基於安全考量，原訂10月31日徵集入營的海軍陸戰隊第106梯次常備兵役軍事訓練、陸軍第211梯次常備兵役軍事訓練，除金門縣陸軍第211梯次不受影響，按原訂日期10月31日徵集入營外，其餘縣市延至11月4日報到。

內政部說，提醒受颱風影響延後徵集入營的役男，11月4日請按徵集地直轄市、縣市政府原指定的地點與時間，辦理報到護送入營。（編輯：翟思嘉）1131029