颱風康芮進逼 北農：批發市場葉菜類量增價漲

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（中央社記者劉建邦台北29日電）颱風「康芮」逐漸接近台灣，台北農產運銷公司統計今天蔬菜到貨量增加，包含葉菜類進貨量大幅增加，價格漲多跌少；因昨天休市，加上颱風來襲前預期心理，導致買氣增加。

中央氣象署上午表示，颱風「康芮」在接近台灣的過程仍增強長胖，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里；目前仍預測在東半部陸地登陸的機會最大，最快今天傍晚前後發布海警。

北農統計，台北市今天蔬菜到貨量約1614噸，第一批發市場約1110噸、第二批發市場約504噸。進貨量較休市前增加，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜等，量減菜種有青花苔、蘿蔔、青蔥等，其餘各菜種均略有增減。

北農副總經理路全利接受媒體電話訪問時表示，因批發市場昨天休市，今天開市後，加上受到颱風「康芮」接近台灣，影響承銷人心理，導致預期需求增加，雖到貨量增加，承銷人買氣強勁，交易市況熱絡，各菜種行情價漲多跌少。

北農指出，批發市場的葉菜類進貨量大幅增加，價格漲多跌少，例如甘藍價格上漲新台幣2元、甘薯葉價格上漲7元；花果類進貨量大幅增加，價格漲多跌少，番茄價格上漲24元；根莖類進貨量小幅減少，價格上漲，蘿蔔價格上漲6元。

北農表示，今天價格上漲菜種有甘藍、小白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、蘿蔔、青蔥等，價格下跌菜種有大白菜、苦瓜等，其餘各菜種持平。

北農指出，批發價格甘藍為改良種、小白菜為蚵小白、萵苣菜為油麥菜、苦瓜為白大米、番茄為牛番茄、蘿蔔為本產、青蔥為粉蔥、竹筍為烏殼綠。

水果今天進貨量共約592噸，包含第一批發市場約368噸、第二批發市場約224噸。

北農指出，水果今天到貨量，較休市前增加。昨天零售市場銷售狀況正常，因到貨量明顯增加，承銷人需求量增，買氣尚可，價格跌多漲少。

此外，價格下跌果種有釋迦、百香果，價格上漲果種有香蕉、鳳梨、椪柑、酪梨、甜柿等，其餘各果種持平或略同，因到貨結構關係預估平均價格上漲。（編輯：戴光育）1131029