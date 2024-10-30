颱風康芮來襲 公路局：18處路段預警性封閉

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（中央社記者曾以寧台北30日電）因應颱風康芮來襲，交通部公路局公布，統計至今天晚上8時30分，共預警性封閉18處路段，包含台7線巴陵至牛鬥橋、台7甲線百韜橋至武陵路段等，將視風雨狀況開放通行。

公路局晚間公布18處路段預警性封閉，包含桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台7線47K至94K（巴陵至牛鬥橋）；宜蘭縣大同鄉至台中市和平區台7甲線0K至52K（百韜橋至武陵路段）實施預警性封閉，預計今天晚間8時起只出不進，10時起全面封閉禁止進入。

南投縣仁愛鄉台8線85K至110K（梨山至大禹嶺路段），預計晚間10時實施預警性封閉。花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500（關原至閣口路段），晚間6時30分起實施預警性封閉。

宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130至165K+750（蘇澳至崇德路段），預計晚間9時起只出不進，11時起全面封閉禁止進入。台東縣太麻里鄉台9線397K+250至398K+600（金崙大橋），預計明天早上8時實施預警性封閉。

宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K+040至64K+900（蘇澳至和仁路段），預計今天晚間9時起只出不進，11時起全面封閉禁止進入。花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K（光復至豐濱路段），於今天晚間7時實施預警性封閉。

南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K（地利至合流坪路段），預計明天上午7時實施預警性封閉。

高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口路段）；高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興路段）；台東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來路段），預計今天晚間10時實施預警性封閉。

南投縣信義鄉台21線110K至145K（草坪頭至塔塔加路段），預計明天早上7時實施預警性封閉。花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線7K至25K+100（豐南至北源路段），於今天傍晚6時起實施預警性封閉。

屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37+300K（德文路口至神山路段）；及高雄市六龜區台27線12K至23K（中興至大津路段），預計明天早上8時實施預警性封閉。

高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段），預計明天早上8時實施預警性封閉。花蓮縣卓溪鄉台30線0K至5K+500（南安路段），於今天傍晚6時起實施預警性封閉。（編輯：李亨山）1131030