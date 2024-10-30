颱風康芮暴風圈觸陸 各地嚴防強風暴雨

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（中央社記者余曉涵台北30日電）颱風康芮襲台，根據氣象署觀測康芮的暴風圈在今天晚間9時觸陸，全台各地要嚴防強風暴雨。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮今天晚間的中心位置在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，其暴風圈已接觸恆春半島，將對台灣各地及澎湖、金門構成威脅。

氣象署針對蘭嶼發布強風告警訊息，估計持續至明天凌晨1時15分，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。（編輯：李亨山）1131030