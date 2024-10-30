駐教廷使館上演求婚記 台灣情侶愛情長跑故事動人

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（中央社記者黃雅詩羅馬30日專電）駐教廷大使館日前接到一項特殊請求，一位台灣男子Tom寫信詢問能否在使館安排驚喜求婚，徵得同意後，兩人在使館人員祝福下互許終身，他們的愛情長跑故事也讓許多網友感動。

駐教廷大使館是台灣在歐洲唯一邦交國，因位於梵蒂岡聖伯多祿大教堂正前方的協和大道上，許多台灣遊客經過都會按門鈴上樓參訪。不過，有別於一般遊客拍照打卡或借廁所等常見需求，駐教廷大使館臉書日前分享了一段浪漫又特殊的愛情故事。

使館日前接到一封Email，年輕男性Tom寫信詢問，梵蒂岡是最受到上帝祝福的地方，更是台灣在歐洲唯一的邦交國，他非常希望能在駐教廷大使館內向女友Annie求婚，讓他們的愛情同時受到家鄉與神的祝福。

使館人員回覆，教宗方濟各（Pope Francis）向世界最新發布的通諭正好叫「祂愛了我們」 （He Loved Us），期望世人永遠「為愛而愛」，使館很榮幸可以見證Tom與其女友Annie堅貞的愛。

10月28日下午2時許，Tom藉故帶女友到大使館參訪，當場下跪向女孩提出共度下半生的邀請，女孩哭了。當女孩說出「Yes , I do（我願意）」的時刻，見證的使館人員都對兩人的愛情長跑故事感動不已。

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使館臉書分享，兩人愛情故事是從「吃早餐」開始。高中時，男孩Tom喜歡睡懶覺，女孩Annie家開早餐店，男孩家拜託女孩家每天叫醒男孩到女孩家吃早餐。

每天早上，女孩開始打電話叫男孩起床，男孩就乖乖走去女孩家吃早餐；慢慢兩人開始陪伴彼此一起去上學，就這樣從高中、大學、研究所，一直到現在出社會到海外打拚，14年來，男孩與女孩仍然是彼此最大的安全感與依靠。

使館人員表示，這對情侶相信，在台灣大使館內求婚會是一輩子難忘的回憶，使館準備台灣味珍珠奶茶，為兩人獻上來自家鄉的祝福，但館員也不忘打趣說「使館並沒有要新增婚顧業務喔！」（編輯：張芷瑄）1131030