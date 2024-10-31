本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
首頁 / 生活

颱風康芮釀7.7萬戶停電 台電搶修復電4.9萬戶

2024/10/31 10:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北31日電）颱風康芮逼近台灣，台電表示，截至今天上午10時，全台曾停電戶數約7.7萬戶，其中4.9萬戶已修復，2.8萬戶尚未復電，主要停電區域為台東、花蓮等地。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將視風雨情形持續搶修。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，陸上警戒區涵蓋台灣各地區及澎金馬。氣象署預估，康芮將維持強颱強度登陸台灣，可能在中午前後至下午在花東一帶登陸。

台電表示，截至今天上午10時，全台曾停電戶數7萬7756戶，其中4萬9368戶已修復，2萬8388戶尚未復電，包括台東縣1萬571戶、花蓮縣4938戶、台北市2579戶、新竹縣2372戶、嘉義縣2256戶、新北市2232戶、雲林縣1116戶、苗栗縣729戶、台南市715戶、宜蘭縣302戶、南投縣198戶、彰化縣185戶、台中市104戶及高雄市91戶。

台電表示，累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

台電表示，根據氣象署資料，強颱康芮暴風已是近30年來襲台暴風半徑最大颱風，強風豪雨使台電搶修面臨極大挑戰。且預估颱風今天深夜才會離台，風雨增強加上夜間視線不佳增加搶修難度，可能至明天早上才能全面展開搶修。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電表示，目前風雨持續增加，將視風雨情形持續搶修，儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒，民眾若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。（編輯：潘羿菁）1131031

#台東縣
#台灣
#台電
#花蓮縣
#中央氣象署
#復電
#康芮
#颱風康芮
康芮
颱風康芮來襲 24人彰化旅行團、2外國人滯留梨山颱風康芮來襲 雲林崙背154線豐榮至舊庄段暫封閉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：