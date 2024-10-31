颱風康芮釀7.7萬戶停電 台電搶修復電4.9萬戶

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（中央社記者劉千綾台北31日電）颱風康芮逼近台灣，台電表示，截至今天上午10時，全台曾停電戶數約7.7萬戶，其中4.9萬戶已修復，2.8萬戶尚未復電，主要停電區域為台東、花蓮等地。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將視風雨情形持續搶修。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，陸上警戒區涵蓋台灣各地區及澎金馬。氣象署預估，康芮將維持強颱強度登陸台灣，可能在中午前後至下午在花東一帶登陸。

台電表示，截至今天上午10時，全台曾停電戶數7萬7756戶，其中4萬9368戶已修復，2萬8388戶尚未復電，包括台東縣1萬571戶、花蓮縣4938戶、台北市2579戶、新竹縣2372戶、嘉義縣2256戶、新北市2232戶、雲林縣1116戶、苗栗縣729戶、台南市715戶、宜蘭縣302戶、南投縣198戶、彰化縣185戶、台中市104戶及高雄市91戶。

台電表示，累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

台電表示，根據氣象署資料，強颱康芮暴風已是近30年來襲台暴風半徑最大颱風，強風豪雨使台電搶修面臨極大挑戰。且預估颱風今天深夜才會離台，風雨增強加上夜間視線不佳增加搶修難度，可能至明天早上才能全面展開搶修。

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台電表示，目前風雨持續增加，將視風雨情形持續搶修，儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒，民眾若發生停電事故，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。（編輯：潘羿菁）1131031