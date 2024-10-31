台電累計出動近萬人次搶修 全台6.3萬戶待復電

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（中央社記者劉千綾台北31日電）颱風康芮來勢洶洶，根據台電統計，截至今天中午12時，全台曾停電戶數達15.5萬戶，已修復逾8.9萬戶，剩下6.3萬戶尚未復電，以台東縣1.5萬戶最多。台電表示，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但天候、交通及夜間因素受阻可能影響搶修進度。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，強颱康芮中心距鵝鑾鼻東北東方約100公里處，暴風圈已經籠罩本島及澎湖；全台及各離島、台灣附近各海面皆為警報範圍。

台電表示，截至今天中午12時，全台曾停電戶數15萬3133戶，其中8萬9611戶已修復，6萬3522戶尚未復電，包括台東縣1萬5653戶、花蓮縣8639戶、嘉義縣8279戶、台北市5959戶、新北市5132戶、桃園市3816戶、雲林縣3520戶、台中市2791戶、新竹縣2381戶、彰化縣1783戶、台南市1734戶、南投縣1519戶、苗栗縣1112戶、高雄市833戶、屏東縣291戶、宜蘭縣52戶及嘉義市28戶。

台電表示，據氣象署指出，強颱康芮為30年來襲台暴風半徑最大，且為57年來首次在近11月登陸台灣的秋颱。台電累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。（編輯：潘羿菁）1131031