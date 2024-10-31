颱風康芮致逾74萬戶曾停電 台電視風雨情況持續搶修

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（中央社記者曾智怡台北31日電）颱風康芮帶來強風暴雨，截至今晚10時，全台曾停電戶數74萬7770戶，目前剩14萬3337戶尚未復電，以新北市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、桃園市為主，台電將視風雨情況進行搶修，盼民眾體諒。

氣象署表示，颱風康芮強度在過去3小時稍微減弱，近中心風速每秒為40公尺，十級暴風半徑也縮小到70公里，但暴風圈仍籠罩全台，尤其北北基宜、北花蓮今晚強風豪雨持續。

截至今晚10時，全台曾停電戶數74萬7770戶，其中60萬4433戶已修復，14萬3337戶尚未復電，主要集中在新北市2萬9476戶、台東縣2萬6670戶、花蓮縣1萬8956戶、宜蘭縣1萬5211戶、桃園市1萬2982戶等。

台電表示，中颱康芮強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、高雄及屏東等5個區處共14班73人支援花蓮、台東等災情較嚴重地區。

經濟部呼籲民眾體諒，入夜風雨仍大，搶修工作必須以安全為優先，如遇停電，「請給台電員工一點搶修時間」。（編輯：張均懋）1131031