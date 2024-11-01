女灌腸球瀉藥成癮 醫師手術心理諮商助重生

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）為追求苗條身材，47歲陳小姐年輕時就吃瀉藥，30年來藥量加重，後來日吞百顆瀉藥及使用18顆灌腸甘油球。醫師解決陳女心理問題，進行直腸、盲腸等手術，改善便秘及焦慮。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，47歲陳小姐追求苗條身材，自17歲起就開始吃瀉藥，沒想到大腸逐漸失去功能，藥量越吃越重，後來得每天吞百顆瀉藥及使用18顆灌腸甘油球，才能腹瀉。

陳小姐忍受痛苦30年，嚴重影響生活品質與心理健康，曾到多家醫院求診，未能找到有效治療方法。陳小姐後來南下到台中慈濟醫院求醫。

大腸直腸外科主任邱建銘從大腸造影發現，陳小姐的大腸已無結腸袋，失去正常蠕動功能。他分析，陳小姐並非單純腸道問題，更重要的是長期承受的心理壓力，病人焦慮情緒及腹瀉方式，導致肛門括約肌長期緊縮，更加重便秘問題。

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因此，邱建銘從心理調適入手，讓陳小姐學會放鬆心情，透過按摩肛門的生物回饋訓練，恢復肛門肌肉的自主功能。最後以腹腔鏡手術切除已完全失去功能恢復無望的大腸，再吻合盲腸與直腸。

邱建銘表示，腸道有人體第二大腦之稱，便秘不能只處理腸道問題，還要考量心理壓力等因素。他特別提醒，長期依賴瀉藥會造成腸道不可逆的損害，建議有便秘問題都要尋求專業醫療建議與正確治療方式，以免延誤或加重病情。（編輯：謝雅竹）1131101