台北國際旅展買氣旺 陳世凱盼讓旅客更愛國旅

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（中央社記者余曉涵台北2日電）2024ITF台北國際旅展昨天開展，首日買氣旺，甚至有千萬刷手現身。交通部長陳世凱表示，希望持續提升國旅品質，讓旅客更喜愛國旅，也吸引更多國際旅客。

ITF昨天中午起開放民眾進場，首日飯店買氣旺，主辦單位台灣觀光協會說，多家飯店都有新台幣100萬元刷手現身，甚至出現單筆豪刷1500萬元。

交通部觀光署在ITF打造台灣國家形象館，以全新觀光品牌3.0「TAIWAN-Waves of Wonder（台灣魅力‧驚喜無限）」亮相，迎賓處以風格咖啡館打造「借問站Information Station」。

陳世凱品嚐台灣咖啡後，稱讚風味不輸國外咖啡，新一代台灣觀光品牌相當國際化。

他說，希望透過全新品牌形象，行銷台灣觀光魅力到全世界，吸引更多國際旅客持續訪台旅遊。

此外，陳世凱表示，推展台灣觀光，交通運輸不可或缺，桃園國際機場第3航廈興建工程進度持續推進，未來機場擴大營運有助於提升國際旅客運輸量及服務品質，鼓勵航空業者推出更具永續性、智慧性和品牌力的旅遊產品及服務。

觀光署說，今年ITF大會主題為「永續」及「數位」，呼應觀光署致力推動「永續發展」和「數位轉型」目標，而今年全球百大旅遊目的地，台灣榮獲7個（6個國家風景區及1個地方風景區）獎項。（編輯：李明宗）1131102