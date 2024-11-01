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蘇花鐵公路中斷 海運備援2日中午啟動

2024/11/1 13:59
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）颱風康芮影響，造成蘇花鐵公路都中斷。交通部長陳世凱指示準備啟動海運備援，航港局緊急協調調度凱旋3號，預定明天中午協助蘇花交通疏運。

航港局發布新聞稿，凱旋3號497噸、可載368名旅客，今天下午2時至晚間10時，開放民眾至官網LINE登記。

航港局說，今天因海象不佳、未達適航條件，為爭取疏運時效，已緊急協調凱旋3號於明天海象緩和之際，自明天中午啟動海運備援。

航港局提醒，明天花蓮往蘇澳航班預計中午12時30分開航，請預約民眾提早1小時30分前報到（即上午11時）；蘇澳往花蓮航班預計下午3時開航，預約民眾應於下午1時30分報到。

航港局表示，凱旋3號搭乘航班及車輛接駁相關訊息以及LINE官方登記帳號，已公布在航港局官網「蘇花海運備援資訊專區」。（編輯：管中維）1131101

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