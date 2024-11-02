颱風康芮農損4.8億元 雲林、花蓮較嚴重

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）颱風康芮帶來強烈風雨，農業部今天指出，根據統計顯示，截至上午11時，全台農損已高達新台幣4億8730萬元，其中雲林跟花蓮較嚴重，分別損失1.78億元及1.58億元。

農業部今天更新颱風康芮農業災情報告，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，全台農業產物及民間設施估計損失4億8730萬元。

根據資料顯示，縣市中以雲林縣損失最多，高達1億7854萬元（占37%），其次為花蓮縣損失1億5881萬元（占33%），兩者損失金額皆破億。

台東縣損失5701萬元（占12%）、新北市損失1713萬元（占4%）、宜蘭縣損失1642萬元（占3%）及南投縣損失1223萬元（占3%）較為嚴重。

若單看農產部分，損失金額為4億5967萬元，總農作物被害面積更達1萬2055公頃，而受損作物主要為二期水稻，被害面積4481公頃，損害程度33%，換算無收穫面積1471公頃，損失金額達1億5149萬元；其次為蒜頭、食用玉米、番荔枝、落花生等；畜產部分則損失84萬元，受損畜禽主要為雞。

民間設施則估計損失金額2679萬元，包含農田流失及埋沒估計損失金額2萬元，農業設施估計損失金額674萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損。

另外，畜產及漁業設施也分別損失164萬元跟1839萬元，分別是畜禽舍及堆肥舍倒塌及漁船毀損所致。

農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目與網站，災情報告資料將持續彙整更新。（編輯：李亨山）1131102