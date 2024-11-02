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盧秀燕指未見空污減量承諾 環境部：必嚴格監督

2024/11/2 15:24（11/3 09:14 更新）
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（中央社記者趙麗妍、吳欣紜台中2日電）台中市長盧秀燕今天談及台中電廠議題時表示，目前未看到空氣污染減量具體承諾；環境部環境保護司長徐淑芷說，環境部一定嚴格監督要求符合環境影響評估結論與承諾。

台中電廠新建燃氣機組環評日前通過，盧秀燕指污染只增不減，但環境部昨天說，台灣電力股份有限公司承諾商轉後次年起相較1期會減少空污、碳排及用煤量。

盧秀燕上午出席霧峰區光正國民小學老舊校舍（禮堂）拆除重建工程動土典禮，接受媒體聯訪表示，截至目前沒看到具體、白紙黑字承諾，中火1期增1氣拆1煤，才能減少空污或至少維持平衡，2期應比照1期，增氣就拆煤。

她說，這顯示缺電問題導致凌亂能源政策，除空污，能源過度集中易危害國家安全，希望中央政府慎思，短期內找出增氣拆煤方案。

徐淑芷告訴中央社記者，環評委員都透過專業審查環評，審查過程公正、客觀、符合科學及程序，環評通過後，環境部一定嚴格監督要求符合環評結論與承諾。

至於是否尋求行政訴訟，盧秀燕說，台中市政府正在研究，從大法官作為看，市府對司法沒信心，但必須走的程序還是要走。（編輯：李明宗）1131102

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